Vorige week minder mensen overleden dan week daarvoor

Het RIVM weet tot nu toe van 794 mensen die in week 16 (13 tot en met 19 april) zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. In totaal waren er toen zo’n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers kijken naar het totale sterftecijfer om in te schatten hoeveel mensen werkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Zij verwachten namelijk dat Covid-19 meer dodelijke slachtoffers heeft geëist dan officieel bekend is. Want niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook voor getest.

„Vorige week zagen we nog dat het aantal mensen dat overleed stabiel bleef ten opzichte van een week eerder”, licht CBS-socioloog Tanja Traag toe. „Nu zien we een duidelijke daling.” Traag vermoed dat dit komt omdat er minder mensen zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen neemt namelijk vooral af onder mensen van 65 jaar of ouder. Dit is ook de groep die volgens het RIVM het grootste risico loopt om te overlijden aan het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen van mensen van deze leeftijden ligt wel nog steeds hoger dan gemiddeld.

Toen het sterftecijfer begon op te lopen door Covid-19, overleden duidelijk meer mannen dan vrouwen. De afgelopen week er niet meer zo’n verschil te zien. Traag vermoedt dat dit komt omdat het nieuwe coronavirus de laatste weken veel slachtoffers heeft geëist in verpleeg- en verzorgingshuizen. „En vrouwen zijn daar fors oververtegenwoordigd.” Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen neemt het aantal overlijdens overigens af. Maar in de week van 13 april zijn hier nog steeds twee keer meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Ter vergelijking: in particuliere huishoudens ligt het sterftecijfer 1,2 keer hoger dan gebruikelijk.

In Noord-Brabant en Limburg zijn wederom relatief de meeste mensen overleden. In Limburg ligt het sterftecijfer 80 procent hoger dan gebruikelijk en in Noord-Brabant 60 procent hoger. Dat is wel minder dan een week eerder. Ook in Gelderland, Utrecht en in mindere mate Overijssel ging het aantal overlijdens omlaag. Alleen in Flevoland was een opvallende stijging te zien.

Het CBS en het RIVM hebben een schatting gemaakt van het aantal sterfgevallen in week 16, op basis van ongeveer 85 procent van de gegevens. De onderzoekers hebben namelijk nog niet alle overlijdensberichten ontvangen.