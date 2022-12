Drie doden na mogelijk frontale botsing op Groene Kruisweg in Rotterdam

De politie vermoedt dat twee personenauto’s frontaal op elkaar zijn gebotst doordat een van de voertuigen op de verkeerde weghelft belandde. De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet verder onderzoek naar de toedracht van het fatale incident.

De omgeving is afgezet. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, blijkt uit beelden vanaf de Groene Kruisweg bij Rhoon. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

„De identiteit van de slachtoffers wordt achterhaald. Daarna moeten we de families inlichten”, zegt een politiewoordvoerster van de eenheid in Rotterdam. Zij verwacht dat daar in de loop van de ochtend meer duidelijkheid over is. De politie gaat er vanuit dat er buiten de drie omgekomen personen en de gewonde geen andere mensen in de voertuigen zaten.