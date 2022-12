Man, vrouw en kind overleden door verkeersongeval in Rotterdam

Een vierde persoon is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en hij is later aangehouden. Dit is een 28-jarige man uit Den Haag. Hoe de voertuigen met elkaar konden botsen, is nog niet bekend. Dat onderzoekt de politie nog.

De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De plek waar het ongeluk plaatsvond was afgezet.