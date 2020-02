Het is officieel: de eerste lentedag is een feit

In Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) werd om 10.50 uur een temperatuur van 15,0 graden gemeten, waarmee de lente lokaal al was vastgesteld, maar meteorologen wachten altijd met gespannen gezicht en verhoogde hartslag op de meetwaarden uit De Bilt.

Die meetwaarden geven de landelijke uitslag. En jawel! Even voor 13.00 uur werd duidelijk dat in het meetstation in De Bilt een temperatuur van boven de 15 graden Celsius werd gemeten, waarmee het lot van de winter – dit jaar was er ook al nauwelijks sneeuw – al halverwege februari is bezegeld. De eerste lentedag is officieel.

De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan in 2019. Toen kwam het op 17 februari tot 15,1 graden.

Lokaal kan de temperatuur nog oplopen tot 17 graden.

Warmste 16 februari ooit

Eerder werd vandaag al duidelijk dat het de warmste 16 februari ooit is dit jaar. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar.

Volgens Weeronline is het de tweede keer dat er een weerrecord wordt gebroken dit jaar. 31 januari was de warmste 31 januari ooit gemeten.

Storm Dennis

Ondertussen zorgt storm Dennis voor sterke windstoten in Nederland. Zeker aan de kust waait het flink. Omdat de storm niet recht over ons land trekt, is Dennis iets minder onstuimig dan de vorige storm Ciara.

De Westerschelde Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens, is uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet. Op Schiphol valt de overlast door de storm volgens een woordvoerder mee. De wind staat gunstig. Wel zijn er een aantal vluchten geschrapt, vooral vanuit Londen, vanwege het weer daar. Transavia meldt vier vluchten van en naar Schiphol vanwege de storm te hebben geannuleerd, van en naar Barcelona, van en naar het Franse Orly, van en naar het Portugese Porto en van en naar het Sloveense Ljubljana.

Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen. Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot.