Zeeland heeft de primeur: de eerste lokale lentedag is een feit

In Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) werd om 10.50 uur een temperatuur van 15,0 graden gemeten. Zodra in een officieel meetstation die temperatuur naar boven komt, spreken weerbureaus van de eerste lentedag.

Voor een officiële lentedag moet het in De Bilt (Utrecht) ook die temperatuur worden. Dat volgt mogelijk later vandaag. Lokaal kan de temperatuur nog oplopen tot 17 graden.

Warmste 16 februari ooit

Eerder werd vandaag al de warmste 16 februari ooit. In De Bilt werd rond 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het record stond op 13,3 graden en was van vorig jaar.

Volgens het weerstation is het de tweede keer dat er een weerrecord wordt gebroken dit jaar. 31 januari was de warmste 31 januari ooit gemeten.

Storm Dennis

Ondertussen zorgt storm Dennis voor sterke windstoten in Nederland. Zeker aan de kust waait het flink. Omdat de storm niet recht over ons land trekt, is Dennis iets minder onstuimig dan de vorige storm Ciara.