Analyse Saskia Belleman Komen veroordeelden in grote strafzaken straks steeds vaker onbehandeld weer op straat?

Door Saskia Belleman

Het is te hopen dat politiek Den Haag zich ondanks de eigen perikelen goed verdiept in het vonnis van de rechtbank Rotterdam in de zaak van John S. Het zou nog weleens een kentering kunnen betekenen in de praktijk van de laatste jaren om lange vrijheidsstraffen op te leggen in combinatie met tbs met dwangverpleging. De korte conclusie van de rechtbank Rotterdam: zo’n combinatie maakt tbs zinloos.