Brandweer Zeeland ’heel boos’ over spontane borrel brandweerlieden

Ham, die een bericht erover op de site Wereldregio.nl bevestigt, is er nog kwaad en verbaasd over. „Dit is tegen alle regels en afspraken in en helemaal niet wat wij willen en moeten uitstralen. Wij moeten het goede voorbeeld geven, helemaal in deze tijd.” Ham heeft al overlegd met de betrokken ploegleider („die is vol spijt”) en ook met de burgemeester, en nog is het laatste woord er niet over gezegd. „Ik begrijp heus dat er iets te vieren was, maar dat soort dingen moet voorlopig worden uitgesteld en later maar eens ingehaald.”

Het samenzijn werd overigens snel afgebroken toen de leiding er lucht van kreeg. „Meteen kappen, hebben we gezegd. En dat deden ze.”