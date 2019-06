Gevaarlijke reuzenteek aangetroffen vlakbij Nederlandse grens

Een van de teken werd, door onderzoekers van de Universiteit van Hohenheim, aangetroffen op een paard in Nedersaksen. Vijf andere reuzenteken kropen rond op een paardenboerderij in Geldern. Zo’n 50 kilometer van de Nederlandse grens. Zo meldt RTL Nieuws.

Het is niet de eerste keer dat de teken in Duitsland werden gevonden. De beestjes leven oorspronkelijk in Afrika en Azië, maar reizen mee op de rug van trekvogels.

Zorgen

Experts maken zich zorgen. Volgens onderzoekers zou de vroege signalering van de monsterteken betekenen dat de dieren de Duitse winter hebben overleefd. Dat betekent dat de teken al in het land waren voor de terugkeer van trekvogels en zij zich mogelijk verder door de regio zullen verspreiden.

Ziektes

De hyalomma-teek kan gevaarlijke ziektes overbrengen. Zo dragen de beestjes het virus dat Krim-Congo-koorts veroorzaakt, bij zich. Dit virus verspreidt zich via Bloed- en Lymfebanen en leidt tot leverschade.