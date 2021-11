Zoë (32) maakt dodelijke val van rots in Ardennen: ’Dit is een tragedie’

Het ongeluk gebeurde rond 9 uur in het rotsachtige wandelgebied Le Hérou in Nadrin, een deelgemeente van Houffalize. Volgens lokale hulpdiensten maakte Zoë Snoeks een val van ruim 30 meter. De brandweer van Bastogne en Houffalize kwamen ter plaatse met een speciale eenheid voor Reddingen en Interventies op Moeilijke Plaatsen. Haar lichaam werd levenloos teruggevonden op de oevers van de Ourthe. Hulp mocht niet meer baten. Volgens de lokale politie is ze uitgegleden en achterover gevallen.

„Dit is natuurlijk een tragedie”, vertelt een aangeslagen schoonmoeder Paula Pinxten. „Tijdens een wandeling moet het ongeluk zijn gebeurd, maar de juiste omstandigheden zijn me nog onduidelijk. Er zijn duikers en een helikopter aan te pas gekomen om haar te vinden. Ze dachten dat ze in het water was gevallen, maar uiteindelijk werd ze terug gevonden aan de oever.”