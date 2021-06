Israël bombardeert Gazastrook na aanvallen met ’brandballonnen’

Binnenland

Uit Syrië opgehaalde IS-vrouw terug in Nederland en woensdag voorgeleid

De Nederlandse IS-vrouw die zaterdag is opgehaald uit Syrië wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Dat meldt het landelijk parket zondag. De vrouw is zondagochtend aangekomen in Eindhoven, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is aangeho...