Te koop: miljoenenvilla met ’opmerkelijke’ slaapkamers

Vijf slaapkamers, een oprit en een garagebox. De villa lijkt op het eerste zicht niet heel bijzonder. Toch breken potentiële kopers hun hoofd over de slaapkamers, zo meldt Het Nieuwsblad. De muren zitten namelijk vol met stopcontacten en schakelaars. Wel tientallen per muur per kamer.

Ⓒ RIGHTMOVE.CO.UK

Ⓒ RIGHTMOVE.CO.UK

Gebruikers van sociale media maken gebruik van de gelegenheid en trekken hun lolbroek aan bij het zien van de foto’s van de makelaar.