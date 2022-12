Man (18) opgepakt voor gooien vuurwerk naar agent in Tilburg

Na afloop van de wedstrijd liep het centrum van Tilburg vol met vrolijk feestende supporters, maar „ook met mensen die zich niet aan de regels hielden”, zo beschrijft de politie. Zo werd vuurwerk afgestoken en zaten mensen op auto’s. De politie besloot de Cityring af te sluiten voor verkeer, waardoor een opstopping ontstond.

In deze opstopping besloten een aantal automobilisten te proberen op de Spoorlaan om te keren. „Toen een agent op een auto af stapte om de bestuurder hierop aan te spreken, ging het raampje van de persoon achter de bestuurder open en werd er brandend vuurwerk naar de agent gegooid.”

Geschrokken

De agent is niet gewond geraakt, het vuurwerk ging vlak voor haar langs. Maar volgens de politie was ze wel geschrokken en voelde ze zich onveilig. Het ging waarschijnlijk om een nitraat. In de auto lag nog meer vuurwerk. De man ging er met nog twee anderen uit de auto vandoor, maar is woensdag alsnog opgepakt. Hij zit nog vast.