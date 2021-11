Meisje (17) uitgescholden en geschopt in Emmen: twee jongens op fiets gezocht

De jonge vrouw liep die ochtend rond 09.00 uur over het fietspad langs de Hondsrugweg. Zij was net uitgestapt uit de bus bij de bushalte op de kruising Hondsrugweg/Brinkenweg en wandelde in de richting van de wijk Rietlanden.

Ongeveer ter hoogte van het spoor kwamen haar twee jongens tegemoet fietsen, meldt Dagblad van het Noorden. Een van de jongens schold haar uit, terwijl de andere haar een harde trap tegen beide benen gaf. Daarna gingen beiden ervandoor in de richting van de kruising, in de buurt van de McDonald’s. Het meisje deed aangifte van mishandeling en belediging, waarna de politie een onderzoek startte.

Signalement

Volgens de politie had één de jongens een lichtbruine huidskleur en droeg hij een donkere hoody en een donkerblauwe pet. De andere jongen had een blanke huidskleur. Hij had kort bruin haar waarvan één kant opgeschoren was. Volgens het slachtoffer had hij een opvallend grote neus. Deze jongen droeg verder een opvallende donkerblauwe jas van het merk Stone Island.

De jongens moeten rond de 18/19 jaar oud zijn. Beiden reden op een herenfiets. De vrouw droeg zelf een opvallende zwart/wit geblokte jas die tot halverwege haar benen viel.

Neem contact op via onze WhatsApp-tiplijn 0613650952.