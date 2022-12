Advocatenneef Taghi: millimeter voor millimeter erin getrokken

Volg de zaak live via de tweets van Saskia Belleman.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 39-jarige Taghi ervan dat hij de schakel was tussen Ridouan Taghi en zijn criminele contacten buiten de gevangenismuren. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping van Taghi.

Volgens Youssef zag hij aanvankelijk geen probleem in het bijstaan van zijn neef. Taghi had hem gevraagd om zijn advocaat in mediakwesties te zijn, terwijl hij daar geen verstand van had. Ook moest hij een orthopeed en een tandarts voor hem regelen. „In het begin was het allemaal koek en ei”, aldus Youssef Taghi op vragen van de rechter, „ik kreeg steeds te horen dat ik het goed deed. Maar gaandeweg werd er meer van mij gevraagd.” Hij noemt zichzelf „boodschappenjongen.” „Natuurlijk wilde ik dat niet zijn, ik heb gestudeerd, een eed afgelegd.”

Youssef Taghi beweert dat hij onder druk grote druk heeft gestaan. De rechtbank confronteerde hem met stukken op basis waarvan het OM stelt dat Youssef er „tot aan zijn nek in heeft gezeten” en over de ontsnappingsplannen actief heeft meegedacht. Youssef Taghi zegt dat hij zijn neef juist op andere gedachten heeft willen brengen of wilde afremmen. Justitie heeft de twee mannen heimelijk gefilmd en afgeluisterd tijdens bezoeken van Youssef Taghi aan zijn neef in de EBI.

’Wat ik zeg kan consequenties hebben’

Youssef Taghi vertelde de rechter dat hij heel goed moet nadenken over wat hij zegt tijdens zijn berechting. „Ik moet voorzichtig zijn. Wat ik zeg kan consequenties hebben. Op sommige dingen wil ik wel ingaan, maar dat kan ik niet.” Hij wil niets over andere personen verklaren.

Op 8 oktober vorig jaar arresteerde de politie Youssef Taghi tijdens een bezoek als advocaat aan Ridouan Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Aan zijn laatste EBI-bezoek zijn er in de maanden daarvoor vele voorafgegaan. Youssef was een van de advocaten van Taghi, die in december 2019 in Dubai werd opgepakt en overgedragen aan Nederland. Taghi (44) is de hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. In juni is tegen hem een levenslange celstraf geëist. Youssef is inmiddels geen advocaat meer. Hij zit sinds zijn arrestatie vast.

Justitie kreeg vorig jaar het ernstige vermoeden dat Taghi en zijn advocatenneef geheel andere dingen bespraken dan juridische kwesties.

De zaak tegen Youssef Taghi staat ook op vrijdag gepland, dan zal de strafeis volgen. De rechtbank is van plan 23 januari uitspraak te doen.