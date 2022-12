LIVE | Advocatenneef Taghi ’zat in spagaat’: ’Ik werd er millimeter voor millimeter ingetrokken’

Volg de zaak live via de tweets van Saskia Belleman.

Dat hij in de fout is gegaan door op te treden als ’boodschappenjongen’ van de man tegen wie levenslang is geëist voor het aansturen van meerdere moorden, ontkent Youssef Taghi (39) niet. Hij is inmiddels uit zijn beroep gezet. Maar hij had geen keus, zei hij tegen de rechtbank.

„Ik werd er millimeter voor millimeter ingetrokken. Ik zag aanvankelijk geen risico. Hij zat al een jaar ’binnen’. Ridouan Taghi benaderde hem via een familielid om een tandarts en een orthopeed te regelen. En om als media-advocaat tegenwicht te bieden aan negatieve berichtgeving over hem. „Hij zei dat hij aan alle kanten werd benadeeld. Ik moest berichten die niet klopten tegenspreken.”

’Oompje’

Aanvankelijk maakte „oompje” hem het hof en complimenteerde hij hem uitgebreid, zei Youssef. Allengs vertelde Ridouan Taghi hem meer „gedachtespinsels”, noemde hij hem onmisbaar in het proces en vroeg hij Youssef om steeds meer te doen. Tijdens de rechtszaak werd uitgebreid geciteerd uit een gesprek tussen Ridouan Taghi en neef Youssef.

Ridouan zegt dat hij wil dat zijn neef zelfvertrouwen uitstraalt. „Ik vind het fijn als er een volwaardige Taghi naast me zit.” En: „Ik ga ervan uit dat je 24 uur per dag beschikbaar voor me bent. Ik wil zelfvertrouwen bij je zien. Toga aan”, hij slaat met zijn vuist op tafel. Dan geeft hij Youssef complimenten en zegt hij dat hij potentie heeft.

Youssef antwoordt dat hij niet graag de regie neemt. „Maar ik laat niet over me heen lopen. Ik kom buiten zelfverzekerd over.” Als Ridouan zegt dat hij wil dat zijn neef vaker het voortouw neemt, zegt die: „Ik ben wie ik ben. Ik ben een simpele ziel.”

Volgens Youssef wilde Ridouan Taghi dat hij naast hem kwam zitten in de zittingszaal en het woord zou voeren. „Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik dat niet zou doen. Dat Inez Weski het woord zou voeren. Dat ik alleen adviserend zou zijn.”

Hersenen geven

Ook zei Ridouan tegen zijn neef dat hij de zaak moest overnemen als advocate Inez Weski iets zou overkomen. „Je kan groeien in je rol, ik heb er vertrouwen in. Ik moet je eigenlijk mijn hersenen geven, dat weet je wat er in mijn hoofd omgaat.”

„Ik wilde er vanaf”, zei Youssef tegen de rechtbank. „Maar ik kon niet zeggen: Tabé, succes ermee.” Hij noemde de enorme druk die hij ervoer. Hij probeerde op een andere manier te ontsnappen aan zijn benarde positie, zei Youssef. „Ik solliciteerde als jurist bij de gemeente. Dát, en de geboorte van mijn kind in oktober, was mijn exit. Ik zou zeggen dat het me te druk werd om alle ballen in de lucht te houden in combinatie met een gezinsleven, en dat ik stopte als advocaat.”

Voordat het zover was, werd Youssef aangehouden. Hij en Ridouan werden tijdens hun gesprekken in de EBI al wekenlang afgeluisterd en gefilmd. Het bleek dat de mannen spraken over koetjes en kalfjes, terwijl ze ondertussen hele andere informatie schriftelijk uitwisselden door een IPad of papier tegen het raam te drukken dat hen scheidde.

Youssef geeft toe dat hij boodschappen doorgaf voor zijn ’oompje’. Maar die ontdeed hij eerst van elementen die een gevaar voor mensen konden opleveren, zegt hij.

Zo gaf hij niet de namen door van vier personeelsleden van de EBI van wie informatie moest worden opgezocht, zegt Youssef. Die vier moesten met geweld worden overmeesterd en gegijzeld als een ander ontsnappingsplan zou mislukken.

Youssef blijft erbij dat hij vooral probeerde om Ridouan Taghi op andere gedachten te brengen, of de uitvoering van diens plannen te vertragen.

Vrijdag krijgt de ex-advocaat te horen welke straf het Openbaar Ministerie voor hem in gedachten heeft. De rechtbank doet op 23 januari uitspraak.