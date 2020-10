’VS wilde kerstmannen vaccin geven in ruil voor promo’

Dat meldt de Washington Post. De krant merkt op dat de kerstmannen ’een ongewone vorm van essentiële werkers’ zijn.

De kerstmannen moesten de voordelen van de coronavaccins gaan uitdragen aan het Amerikaanse publiek. Zij zouden in ruil daarvoor de vaccins ontvangen voordat de rest van de bevolking die kans werd geboden. Ook elfen vielen onder de regeling.

Er was 250 miljoen dollar uitgetrokken voor de campagne.

’Ziek’

De kerstmannenactie was onderdeel van een grote reclamecampagne genaamd ’Covid 19 Public Health and Reopening America Public Service Announcements and Advertising Campaign’. Die was erop gericht om ’wanhoop te verslaan, te inspireren en hoop te bieden’. Er zouden spotjes komen op tv, radio, online en in podcasts.

De campagne is het bedenksel van een hoge ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Michael Caputo, die met ziekteverlof is. Het plan wordt inmiddels geëvalueerd en het gedeelte met Santa Claus is al officieel afgekeurd. „De samenwerking [met kerstmannen, red.] zal niet gebeuren”, reageert een persvoorlichter van minister Alex Azar.

Ric Erwin, voorzitter van de Fraternal Order of Real Bearded Santas, noemt het nieuws ’heel teleurstellend’. „Dit was onze grootste wens voor Kerstmis 2020 en het ziet ernaar uit dat alles niet doorgaat.”

Trump

In augustus al belde topambtenaar Caputo de kerstmannenvoorzitter op. Het gesprek duurde 12 minuten. Caputo kon toen al melden dat de vaccins waarschijnlijk medio november werden toegelaten en voor Thanksgiving al zouden worden verspreid onder zorgmedewerkers.

Maar die groep is niet de enige die zou worden voorgetrokken. „Als jij en je collega’s geen essentiële werkers zijn, dan weet ik niet wie wel”, hield Caputo de Santa’s voor. Opperkerstbaas Erwin nam het belletje op en liet de Washington Post meeluisteren zodra duidelijk werd dat het allemaal niet doorging.

Caputo geloofde tijdens het telefoongesprek nog in een goede afloop. „Ik kan niet wachten om dit tegen de president te vertellen”, zei hij in het gesprek. „He’s going to love this.”

’De Speld’

Amerikaanse lezers geloven het nieuwsbericht van The Post nauwelijks. „Dit is zo raar”, schrijft iemand. „Is dit niet The Onion?”, vraagt een ander, verwijzend naar de Amerikaanse equivalent van het satirische De Speld. „Alle journalisten zitten daar nu te proesten in hun koffie. Dit bedenk je niet.”

Ook krijgt het kabinet van president Trump van onderuit de zak van onder meer professoren en politieke tegenstanders.