Voetganger komt om in Amsterdam door aanrijding met auto

Binnenland

Identiteit overleden man (38) na aanrijding in Oosterhout bekend

De identiteit van de man die afgelopen nacht bij een verkeersongeval op de Statendamweg is overleden, is bekend. ,,Het gaat om een 38-jarige in Breda verblijvende Poolse man’’, meldt de politie. Het slachtoffer was te voet en kwam in aanrijding met een auto bestuurd door een 71-jarige Oosterhoutse.