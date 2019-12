Kenan (5), die onder puin grillroom Coevorden vastzat, mag over paar dagen naar huis

De burgemeester zegt zondagmiddag het bericht te hebben gekregen dat het goed met de jongen gaat.

Het kind werd zaterdagavond bevrijd uit zijn benarde positie waarin het belandde toen de grillroom van zijn vader instortte na een explosie.

„We hebben vanochtend contact gehad met de familie van Kenan”, zegt burgemeester Bert Bouwmeester. „Ze zijn als gezin herenigd in het ziekenhuis en de toestand van Kenan is stabiel. Als burgemeester wil ik de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners.”

’Zorgwekkend’

Het jongetje was naar het ziekenhuis overgebracht en de hulpdiensten noemden zijn toestand zorgwekkend. Zijn vader, de eigenaar van de grillroom, werd al eerder op de dag uit het puin gehaald. Ook hij moest naar het ziekenhuis.

De hulpdiensten rukten zaterdag uit met groot materieel. Na uren speuren werd Kenan uit het puin gehaald. Ⓒ Persbureau Meter

Bekijk ook: Agenten maken selfie bij ingestorte grillroom Coevorden

De explosie gebeurde zaterdag even voor 15.00 uur in de grillroom aan de Sallandsestraat.

Oorzaak

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie gaat maandag verder met forensisch onderzoek, dat naar verwachting enkele dagen gaat duren. Hierbij wordt specialistisch materiaal ingezet, zegt een politiewoordvoerster. De locatie is afgezet met hekken. Omwonenden konden zaterdagavond terug naar huis maar mochten niets opruimen, verzocht de gemeente per brief.