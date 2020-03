Groots: heel Spanje op balkon voor daverend applaus zorg

De ovatie wordt veelvuldig gedeeld op sociale media. „De zorgmedewerkers werken extra hard deze dagen”, is te horen. Voor sommigen wordt niet alleen medisch personeel, maar alle hardwerkende Spanjaarden in het zonnetje gezet.

„Trots!”, klinkt het. En „wat een geweldig land om in te wonen als we het samen doen.” Spanje heeft het zwaar in de coronacrisis en gaat vanaf maandag op slot. Zaterdag werden 189 nieuwe doden gemeld. Bekijk hieronder de beelden van het applaus.