Van Laarhoven moet in Nederland getuigen

Advocaat Gerard Spong is blij met het besluit omdat er nu een kans bestaat dat Van Laarhoven terug naar Nederland komt, al wil hij niet speculeren over de uitkomst. „Ik kan niet voorspellen hoe Thailand hierop reageert”, zei Spong vrijdag naar aanleiding van een bericht van de Volkskrant.

Johan van Laarhoven is de oprichter van de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company die in Nederland wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en fraude. De Tilburger was met de opbrengst van zijn bedrijf naar Thailand verhuisd en werd daar in 2014 op basis van informatie van het Nederlandse Openbaar Ministerie gearresteerd voor witwassen.

Van Laarhoven heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Staat omdat hij meent dat hij het slachtoffer is geworden van onzorgvuldig optreden van de Nederlandse autoriteiten. Om de precieze gang van zaken duidelijk te krijgen is vorig jaar bij de rechtbank in Den Haag uitgebreid getuigenverhoor begonnen. Onder andere officieren van justitie en politiemensen werden door de advocaten van Van Laarhoven aan de tand gevoeld.

Vorige maand werd het verzoek ingediend om Van Laarhoven nog als getuige te laten horen. Hij wil onder andere een verklaring afleggen over de schade die hij heeft geleden.

Omdat Thailand tot dusver weigerde mee te werken aan welk verhoor dan ook, gelooft de landsadvocaat niet dat er toestemming zal komen.