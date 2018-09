Ex-campagnechef Trump getuigt over Rusland

Nunes' commissie onderzoekt of er tijdens de verkiezingscampagne contacten zijn geweest tussen mensen uit de entourage van Trump en leden van de Russische regering. Ook de FBI onderzoekt of het Kremlin heeft geprobeerd de verkiezingen in de VS te beïnvloeden, ten gunste van Trump.

Manafort werkte volgens Amerikaanse media van zeker 2006 tot in 2009 voor een bondgenoot van de Russische president Poetin, aluminiummagnaat Oleg Deripaska. Manafort zou een vermogen zijn betaald om een strategie te ontwikkelen die was bedoeld om het internationale bedrijfsleven, de media en bestuurders in binnen- en buitenland gunstig te stemmen over Poetin.