’Nederlandse ’spookvoetballer’ belaagd door prostituees in Colombia’

De in Suriname geboren V., eind twintig, is nu ook berucht geworden langs de kust van het noorden van Colombia. Volgens de krant verbleef hij in de stad Santa Marta en presenteerde zich daar als topvoetballer. De man heeft in Santa Marta en Barranquilla gebruikgemaakt van dure hotels, appartementen, boten en restaurants, zo schrijft El Tiempo, en zou op zijn mobiel elektronische overmakingen hebben getoond. Die zouden wat langer duren omdat het om internationale overboekingen ging. De ’elektronische betaling’ liep volgens de krant uit de hand toen vier prostituees meteen cash eisten en ze hem te lijf gingen tot de politie kwam.

V. zou uiteindelijk zijn aangehouden door de politie in Santa Marta, maar er was volgens de krant nog geen enkele officiële aanklacht tegen hem, wat zijn gevangenhouding zou hebben bemoeilijkt. Dat probleem is volgens plaatselijke media opgelost door met name een verzoek van de Nederlandse justitie.

Eten voorgeschoten

Tijdens de hechtenis deed zich volgens El Tiempo nog een betalingsprobleem voor. Twee advocaten zouden hebben ontdekt dat ze geen vooruitbetaling voor hun diensten hadden ontvangen en zouden hebben geweigerd eten voor hun cliënt te kopen. Het geld zou daarna door de migratiedienst zijn voorgeschoten.

V. is een amateurvoetballer uit Brabant die de wereld introk om zich als prof te verhuren. Hij kreeg korte tijd contracten bij clubs in Moldavië, Zuid Afrika, Chili en Denemarken. In het laatste land is hij onder meer wegens fraude tot een celstraf veroordeeld.