Herstart Tihange weer uitgesteld

De reactor ten zuidwesten van Maastricht werd begin september stilgelegd toen een gebouw in het niet-nucleaire deel beschadigd raakte. De herstart is sindsdien al verscheidene malen aangekondigd en weer uitgesteld.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet toestemming geven voor de herstart. Het energiebedrijf heeft op verzoek van deze toezichthouder besloten eerst nog nader onderzoek te doen. Ook moet de grond nog worden verstevigd, zegt een woordvoerder tegen persbureau Belga.

Kernreactor Tihange 1 werd begin september stilgelegd nadat tijdens bouwkundige werken aan het niet-nucleaire gedeelte van de site een gebouw beschadigd raakte. Dat kost de uitbater maandelijks ongeveer 15 miljoen euro.

De levensduur van de twee Belgische kerncentrales, in Tihange en Doel, is verlengd tot 2025. De buurlanden maken zich zorgen over de veiligheid.