Volop lente na het weekend

De zon liet zich de afgelopen dagen geregeld zien, maar echt warm wil het niet worden nog. Daar komt na het weekend verandering in volgens Weerplaza. In het weekend blijft het wel droog, maar door de frisse noordoostenwind onder de 15 graden. Zondag is het bovendien een stuk minder zonnig.

Daarna stijgt het kwik echter als de wind naar het zuiden draait, aldus de metereologen. Met flink veel zon en weinig wind worden maandag temperaturen van 15 graden verwacht. In de dagen daarna wordt het gemiddeld 18 graden en is op een enkele plek in het zuiden zelfs voor het eerst dit jaar 20 graden mogelijk. Aan het einde van de week neemt de kans op buien weer toe.

Winter kan nog terugkomen

Volgens Weerplaza worden er met de temperaturen nog geen records verbroken en ook is een terugkeer van de winter niet helemaal uitgesloten. Vorig jaar was het op 3 april voor het eerst 20 graden en toen trokken op 25 en 26 april nog sneeuwbuien over het land.

De vroegste datum waarop het in Nederland 20 graden werd, is 6 maart. In 1989 werd het in Maastricht toen exact 20 graden. Op 29 maart 1968 werd het plaatselijk zelfs 25 graden, daar blijven we nu nog ver van verwijderd aldus de meteorologen.