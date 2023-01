Ontploffing bij café in Amsterdam-Zuid

Door het incident zijn er geen gewonden gevallen. Op het moment van de explosie waren volgens getuigen enkele mensen binnen in de horecagelegenheid. Of dat gaat om personeel of bezoekers is nog onbekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Over eventuele schade wil de woordvoerder nog niets kwijt.

Ⓒ VLN Nieuws

Het zou gaan om het pand van café De Rab. Daar zijn al eerder incidenten geweest.

Een getuige zei tegen Het Parool dat na de ontploffing vier personen zijn gevlucht: twee op een scooter en twee te voet.