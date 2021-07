Chaos op de A2: gele scooter en scootmobiel op de weg

Binnenland

Bedreiging wijkagent: ’Laat de kleur van je kist maar uitzoeken’

„Wij moeten even spreken anders kun je echt de kleur van kist laten uitzoeken.” Deze doodsbedreiging op 2 november vorig jaar heeft diep ingegrepen in het leven van het gezin een wijkagent in de gemeente Langedijk. De bedreiging van de wijkagent bleek donderdag bij de rechtbank in Alkmaar.