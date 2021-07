Kabinet: niet meer meteen feesten na Janssen-prik; kroeg dicht bij gesjoemel met toegangstest

„Mensen moeten de regels na blijven leven”, zegt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). „Als er niet wordt nageleefd, dan moeten we echt maatregelen nemen. Als er sprake is van coronabrandhaarden moet er echt gehandhaafd en gecontroleerd worden. Het is aan burgemeester om als het echt te ver gaat in het uiterste geval een zaak te sluiten.”

Grapperhaus vindt dat er inmiddels goed gecontroleerd moet kunnen worden. Besmettingen zouden zodoende voorkomen moeten worden. Gemeenten kunnen een zaak sluiten als ondernemers zich niet aan de regels houden, waarschuwt de bewindsman. „We kunnen ons niet veroorloven nu de vaccinatiegraad hoog is dat we het laten lopen. We moeten echt met elkaar waarmaken dat we de versoepelingen aankunnen.”

Toegangsbewijs Janssen

Op het kabinetsbesluit om meteen na een Janssen-prik een toegangsbewijs te verschaffen, kwam kritiek van virologen. Betrokken bewindslieden sturen nu dus bij door daar twee weken tussen te laten zitten.

Sinds vorige week zaterdag zijn er her en der weer oplevingen van het coronavirus omdat het systeem met toegangstesten via de app CoronaCheck niet waterdicht is. In Enschede zijn al 185 bezoekers van discotheek Aspen Valley positief getest nadat er op 26 juni besmette bezoekers binnen waren geweest. Bezoekers zouden elkaar een schermafbeelding van de QR-code van de CoronaCheck-app hebben gestuurd.

De regeling is nu dat er geen maximum meer geldt voor het aantal bezoekers in een café of club, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij gelegenheden die de afstandsregel niet hanteren, moeten bezoekers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of geen corona hebben. Volgens Grapperhaus is er niks mis met het systeem zelf, wel met de naleving. „Het is aan de evenementenbranche zelf om bezoekers goed te controleren. Als je in de zaak goed controleert, zou dit niet moeten kunnen gebeuren.”

De bewindsman gaat dinsdag in overleg met Koninklijke Horeca Nederland. „Stap één is: klanten erop aanspreken. Stap twee is: ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. En drie, als ondernemers zich niet aan de regels houden, kunnen gemeenten de zaak sluiten.”

Meerdaagse festivals

Het kabinet breekt zich ook nog het hoofd over meerdaagse festivals. Idee is dat de meerdaagse bezoekers daar niet alleen vooraf, maar ook op terrein tussentijds worden getest. De vraag is wat er moet gebeuren met de bezoekers die ter plaatse positief testen. Hoe komen die bijvoorbeeld thuis zonder het gevaar anderen te besmetten? Een besluit daarover schuift het kabinet voor zich uit.

Intussen loopt het aantal besmettingen weer op. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk meer dan 7.000 besmettingen vastgesteld, zo’n 75 procent meer dan in de week ervoor. In de wekelijkse update becijfert het RIVM dinsdag ook dat vorige week 82 coronapatiënten in het ziekenhuis waren beland, van wie 17 op de intensive care. Dat was fors lager dan de week ervoor, en die daling lijkt zich wel door te zetten.

„We moeten die cijfers heel goed analyseren”, zei minister De Jonge (Volksgezondheid) maandag. „In hoeverre komt het doordat we meer testen? Is het Alleen een stijging onder niet-gevaccineerden? We hebben ons zorgen te maken op het moment dat de besmettingen zich gaan vertalen in ziekenhuisopnames.” Dat is nog niet het geval. Toch baart de toename de bewindsman zorgen. „Het heeft toch te maken met wel erg gretig genieten van de versoepelingen die hebben plaatsgevonden.” Een deel van de besmettingen schrijft De Jonge toe aan mensen die zich niet aan de overgebleven maatregelen houden, zoals de anderhalve meter.