’Hackers verstoren inzameling voor getroffen gezin’

Bij een eenzijdig ongeluk op een Duitse snelweg lieten vader Theo en zijn 4-jarige dochtertje Yara het leven. Een dochter en de moeder van het gezin, die achter het stuur zat en een hartinfarct zou hebben gekregen, raakten zwaargewond. Zoontje Jordy (11) bleef als door een wonder ongedeerd.

Zo is het gezin uit elkaar gerukt. „Te gruwelijk voor woorden”, zegt kennis en initiatiefneemster van de crowdfunding Annet van Riel. Zij zegt dat haar inspanningen om geld in te zamelen worden gesaboteerd met een ’malafide softwareaanval’, zo vertelden de eigenaren van de website doneerdoel.nl aan haar.

„Heel treurig dat iemand zo’n website aanvalt, waar mensen hun best doen voor anderen. Wat er achter zit? Geen idee. Je kunt niet aan geld komen, je kunt de site hooguit platleggen. Dan denk ik: waarom zou je dat doen”, aldus Van Riel. De 18.000 euro die was opgehaald, is veiliggesteld. „Daarover hoeven donateurs zich geen zorgen te maken.”

Van Riel laat zich niet uit het veld slaan. Inmiddels is een nieuwe website gelanceerd. „Als dorpsgenoot ben ik geraakt door dit drama. We zijn een kleine gemeenschap en je merkt dat het hele dorp in rouw is. Veel mensen hebben het gevoel: ik wil iets doen, maar je kan zo weinig doen. Dit is toch een teken van medeleven. Een klein steuntje in de rug.”