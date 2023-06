Lichaam vermiste Thomas gevonden in Hoorn

HOORN - De overleden persoon die zaterdagochtend door het Veteranensearchteam is aangetroffen in een sloot langs de Maelsonstraat in Hoorn, is de vermiste Brit Thomas Delafay. Dat laat zijn familie weten. De politie heeft het ook bevestigd.