Disneyland zwaar getroffen door stormweer tijdens eerste weekend

Het slechte weer waar België en Nederland zaterdagavond mee te maken kregen, kwam vanuit Frankrijk; daar waren er ook regenbuien en hevig onweer. Er viel zo’n 20 tot 50 millimeter regen in een korte periode van tijd. Op sommige plaatsen waren er rukwinden van 80 tot zelfs 100 kilometer per uur. In het noorden van Frankrijk vielen zelfs gigantische hagelstenen uit de lucht.

Water tot aan de enkels

En ook Disneyland Parijs bleef niet gespaard. Het park ging vorige week voor de eerste keer in maanden opnieuw open. En ook zaterdag waren bezoekers welkom, maar het slechte weer maakte een bezoek aan het park net iets minder aangenaam. Op social media gaan foto’s rond waarop te zien is hoe mensen in de file staan voor attracties met water tot aan hun enkels. Door de regen waren zelfs delen van de roltrap niet meer zichtbaar.