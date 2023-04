Purmerendse stationskat Brammetje opeens weg: ’Hij lijkt te zijn ontvoerd’

Brammetje is zo beroemd dat hij zijn eigen Facebookpagina heeft met meer dan vijfduizend volgers. Meestal hangt hij lekker rond op het treinstation en laat hij zich vertroetelen door de treinreizigers die langskomen. Hij wordt regelmatig op de foto gezet met of zonder reizigers die maar al te graag met hem willen poseren. Alleen als het echt heel koud is, ’woont’ hij bij zijn bazin.

Maar sinds afgelopen donderdag is er geen spoor van Brammetje meer te bekennen. Het was een medewerker van NS die de eigenaresse inlichtte over zijn verdwijning. ,,Ik kreeg vandaag een verontrustend bericht van een medewerker van de NS. Zij heeft vanochtend rond 6 uur gezien dat Brammetje vanuit een kinderwagen, waar hij op schoot zat bij een kind, is meegenomen naar een auto. De vrouw die bij deze meneer hoorde is hierop aangesproken maar zij leek de taal niet te begrijpen. Brammetje lijkt te zijn meegenomen! Hij is vandaag niet thuisgekomen om te eten. We zijn erg bezorgd! Heeft iemand meer informatie?”, zo laat ze op de Facebookpagina weten.

Wijkagent Jaap Molenaar heeft de verdwijning inmiddels ook opgepakt en biedt zijn hulp aan. ,,Ik heb even bij ons in het systeem gekeken. Het lijkt erop dat het verhaal bij ons nog niet bekend is, echter kan het ook anders zijn gemeld of nog niet verwerkt.” Ook de trouwe volgers laten berichten achter in de hoop dat hij weer snel gevonden wordt.

Een ontvoering lijkt niet uitgesloten, omdat hij zes jaar eerder ook al door iemand was meegenomen die dacht dat het zijn eigen kat was. Het uitlezen van de chip gaf toen aan dat het Brammetje was.