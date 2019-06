Koolmees: ’Ik ga geen valse beloftes doen’

Minister Koolmees ziet heil in het nieuwe pensioenakkoord. Ⓒ ANP

Den Haag - Na negen jaar praten is er eindelijk een akkoord over ons pensioenstelsel. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wil er niet eens aan denken dat de FNV-leden nu alsnog roet in het eten gooien. De D66-bewindsman denkt dat er een goed pakket ligt, waar je eigenlijk geen nee tegen kan zeggen. Maar Koolmees erkent ook: hij kan niet beloven dat de pensioenen volgend jaar helemaal niet gekort zullen worden.