Tonnen boete voor bijna-ramp rangeerterrein

In eerste aanleg werden de bedrijven door de rechtbank in Rotterdam tot ieder een ton boete veroordeeld. Dat de boetes nu hoger zijn, komt omdat het gerechtshof in Den Haag wel oordeelde dat de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is overtreden.

Door de flinke brand begin 2011, zat de omgeving lang in spanning omdat er een ramp dreigde. Woningen werden ontruimd en ook een deel van de snelweg A16 moest enige tijd worden afgesloten.