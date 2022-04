Weer een Russische generaal gesneuveld in Oekraïne: ’Stierf een heroïsche dood’

Waar en wanneer Frolov is omgekomen is onduidelijk. Ook is onduidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Frolov was plaatsvervangend commandant van het Achtste Leger.

De gouverneur van Sint-Petersburg was zaterdag bij de begrafenis aanwezig. „We nemen vandaag afscheid van een echte held”, zei hij. „Vladimir Petrovich Frolov stierf een heroïsche dood in de strijd tegen de Oekraïense nationalisten.” Ook noemde hij Frolov een ’ware patriot’, die ’zijn leven heeft opgeofferend zodat kinderen, vrouwen en ouderen in de Donbas-regio geen bomexplosies meer zouden horen’.

Ondanks het verlies van militaire generaals, blijft president Poetin beweren dat zijn ’speciale militaire operatie’ volgens plan verloopt. Oekraïne beweert dat maar liefst 20.000 Russische soldaten zijn omgekomen sinds begin van de invasie. Aan de Oekraïnse kant zou het om zo’n 2500 tot 3000 soldaten gaan.

Gebrekkige communicatiesystemen

Russische generaals sneuvelen in hoge aantallen aan het Oekraïense front. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er zo’n twintig generaals betrokken bij de invasie van Oekraïne. Dat er zoveel hoge officieren sneuvelen zou voor een deel te wijten zijn aan gebrekkige communicatiesystemen van het Russische leger, waardoor commandanten vaak via open kanalen met elkaar moeten communiceren.

Ook zouden hoge officieren zich vaker direct aan het front moeten melden om de vele problemen op te lossen en het lage moreel van de Russische soldaten op te krikken. Bovendien heeft Oekraïne volgens president Zelenski een speciaal team opgezet om Russische generaals en commandanten te traceren.

Ter vergelijking, in de meer dan twintig jaar na 11 september 2001 sneuvelde er in de langjarige oorlogen in Irak, Afghanistan en Syrië slechts één Amerikaanse generaal. Hij kwam om bij een terreuraanslag.