Oorlog in Oekraïne Ruim half miljard aan Russische tegoeden en contracten bevroren

Het debat in de Tweede Kamer over de toespraak van president Volodomir Zelenski van Oekraine Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren, melden betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.