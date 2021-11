Utrechter (43) overlijdt in Las Vegas na ernstig verkeersongeluk

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het trieste nieuws over het overlijden van de Nederlander. „Het slachtoffer heeft consulaire bijstand gehad, en dat geldt ook voor zijn familie”, zegt een woordvoerder.

De Nederlander – medeoprichter en CEO bij een medisch bedrijf gelieerd aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) – werd volgens lokale autoriteiten aangereden door een auto toen hij een drukke boulevard overstak, net ten oosten van de Las Vegas Strip. Meerdere media in de VS schrijven over het tragische ongeval.

Zebrapad

De politie maakte uit getuigenverklaringen en bewijsmateriaal ter plaatse op, zo melden Amerikaanse media, dat onze landgenoot op een zebrapad stond met een groep mensen op de kruising van Tropicana Avenue en Koval Lane, en om ongeveer kwart voor twee ’s nachts overstak. Hij werd geschept door een vier jaar oude Toyota Sienna.

De kruising tussen Tropicana Avenue en Koval Lane. Ⓒ Google Maps.

Het slachtoffer werd in een ambulance met spoed vervoerd naar het Universitair Medisch Centrum in Clark County, dat deel uitmaakt van de staat Nevada. Na negen dagen blies hij daar zijn laatste adem uit.

Agenten hebben inmiddels geconcludeerd dat het voertuig groen licht had. De 46-jarige bestuurder was bovendien niet onder invloed en had ook niet te hard gereden. Hij werkt volledig mee met het onderzoek. De 43-jarige Nederlander was al het 133e slachtoffer van een verkeersgerelateerd dodelijk ongeval dit jaar, in de regio Las Vegas.