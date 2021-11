Duitse psychopaat ging na moord en verkrachting met de auto van slachtoffer naar nieuwe date

Premium Buitenland

Australische premier bedreigd om coronamaatregelen: ’Zal elke familie blijven beschermen’

Ook in Australië lopen de gemoederen hoog op als het gaat over coronamaatregelen. In de deelstaat Victoria wordt premier Daniel Andrews bedreigd en demonstreren honderden activisten op de stoepen van het parlement in Melbourne. Daar wordt gedebatteerd over de vergaande bevoegdheden die de regering z...