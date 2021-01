PVV: voltijdsbonus voor zorg en verplicht vlag hijsen op scholen

Het verkiezingsprogramma, dat zaterdag officieel verschijnt, is een stuk langer dan de vorige keer toen de PVV niet verder kwam dan één A4’tje. Dit keer doet de partij in zo’n vijftig pagina’s uit de doeken waarom kiezers voor de PVV zouden moeten gaan.

Islam

Immigratie staat bij de PVV zoals vanouds in de schijnwerpers. Volgens de partij is Nederland in de afgelopen jaren ’een onherkenbaar land’ geworden. „Dat is het gevolg van het naar Nederland halen van de islam”, schrijft Wilders met zijn kernteam in het verkiezingsprogramma met de titel ’Het gaat om u’.

De PVV wil Nederland ’de-islamiseren’. De partij wil dat doen door uit de EU te stappen, een asiel-stop in te voeren, net als een verbod op het verspreiden van de islam. Een nog op te richten ministerie moet daarbij helpen: het ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD). Het dragen van hoofddoekjes in overheidsgebouwen moet stoppen. Mensen met een dubbele nationaliteit krijgen als het aan de PVV ligt geen stemrecht meer en mogen geen politieke functie meer uitoefenen.

Pensioenleeftijd

Wie het verkiezingsprogramma van de PVV leest, ziet dat de partij op meerdere punten scheutig geld uitgeeft. Een dure wens is bijvoorbeeld het verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar, een plan dat de partij al eerder had, maar prompt het raam uitkieperde tijdens de coalitieonderhandelingen met VVD en CDA richting kabinet Rutte-I.

De zorg moet voor miljarden euro’s verspijkerd worden, vindt de PVV. De partij wil meer geld laten vloeien naar ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisende hulpposten. Er moet ook flink geïnvesteerd worden in verpleeghuisplekken en ouderenwoningen.

Klimaat

Geld stoppen in vergroening? De PVV ziet er het nut niet van in. „Nederland is een schoon land. Een land met een prachtige natuur, een schone lucht en een goed milieu. Klimaatbeleid is nergens goed voor. We worden geregeerd door klimaathippies.”

Liever schroeft de PVV de maximumsnelheid op de snelwegen weer op, niet naar 130 kilometer per uur, maar zelfs 140. Op het terrein van veiligheid moet er ook een en ander veranderen, vinden de PVV’ers. Taakstraffen en tbs, worden bij het grofvuil gezet en daders van gewelds- en zedenmisdrijven worden door hun identiteit te verspreiden aan de digitale schandpaal genageld.