Biden bijna twee weken na fatale branden gearriveerd op Maui

Zeker 114 mensen kwamen om het leven, 850 anderen worden nog vermist. De Amerikaanse president, die samen met zijn vrouw Jill Biden naar Hawaï afreisde, spreekt er onder meer met nabestaanden en slachtoffers van de brand.

Na aankomst begon het presidentiële paar eerst aan een helikoptervlucht over de verbrande gebieden. Ook de gouverneur van Hawaï, Josh Green, stapte aan boord van de helikopter van Biden. Te zien was hoe de twee arm in arm liepen. Zij vlogen onder meer over de verwoeste stad Lahaina, waar Biden later ook hulpverleners en overheidsfunctionarissen ontmoet.

Biden reisde vanuit Lake Tahoe, waar hij een week op vakantie was, naar Hawaï. Het geplande bezoek duurt zo'n zes uur.