Achterstanden bij IND nog groter

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) aan de Tweede Kamer. „Na de start in april is geconstateerd dat er nog nagekomen werk is”, schrijft de bewindsvrouw.

De afgelopen maanden zijn ruim 4.000 asielaanvragen afgehandeld van asielzoekers die te lang hebben moeten wachten op een besluit van de dienst, meldt Broekers. Op dit moment moeten er dus nog 11.000 zaken worden weggewerkt.

’Blij’

De staatssecretaris ’is blij’ met de voortgang van het team dat is aangesteld om de achterstand weg te werken, maar concludeert ook dat er nog veel moet gebeuren. In haar brief aan de Kamer schrijft ze dat vanaf september ’een versnelling van het aantal beslissingen is voorzien’.

Dat zou mogelijk zijn doordat het team - de taskforce - dan volledig op sterkte is, en omdat een nieuwe werkwijze dan resultaat moet gaan opleveren. „Hierbij is continu aandacht voor de zorgvuldigheid, de nationale veiligheid en de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt”, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een persbericht.

Moeilijke zaken kosten mogelijk meer tijd, schrijft Broekers-Knol. „Dat is bijvoorbeeld het geval bij zaken van bekeerlingen en LHBTI’ers.” Doorgaans vergen zulke dossiers meer uitzoekwerk.

Claims asielzoekers

De achterstand bij de IND werd in toenemende mate problematisch. Die was zelfs zo groot dat er iedere week een miljoen euro aan dwangsommen werd uitgekeerd aan claimende asielzoekers. Daar maakt het kabinet een einde aan door de dwangsomregeling af te schaffen. Een woordvoerster van het ministerie zegt dat voor ’oude’ achterstanden - waar het in dit geval om gaat - nog wel claims kunnen worden ingediend. Er is nog niet berekend wat dat extra gaat kosten, nu de achterstand groter blijkt.

De zogenoemde Taskforce Dwangsommen, die is opgezet om de achterstand van duizenden asielaanvragen bij de immigratiedienst IND weg te werken, kampt volgens de Volkskrant met organisatorische problemen. Vier medewerkers deden daarover in de krant anoniem een boekje open.

Er zou onder meer sprake zijn van een tekort aan begeleiders en van achterstanden bij de vorming van de dossiers op basis waarvan de medewerkers asielaanvragen moeten beoordelen. Daardoor blijft het werk stilliggen.

Bij ’de taskforce’ werken ongeveer 180 IND-medewerkers, 20 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en zo’n 30 medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook zijn er ongeveer 250 uitzendkrachten actief met het horen van asielzoekers, administratieve handelingen en werkvoorbereiding.