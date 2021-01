’Nederland opgesplitst in sneeuw- en regengebied’

Dat voorspelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. De grens tussen zachte lucht en koude lucht komt in de buurt van Nederland te liggen, mogelijk zelfs ’twee dagen lang precies boven ons land’.

’Glad door avondklok’

Wat zijn de weersverwachtingen? Allereerst kan het nog enkele dagen glad zijn. Gladder dan je denkt. „Door de avondklok was er vannacht weinig verkeer, waardoor strooizout minder goed wordt verspreid over de weg en gestrooide wegen toch lokaal nog glad kunnen zijn”, aldus Van Wezel, die dinsdagochtend in het noorden en noordoosten problemen verwacht.

Dinsdagavond en -nacht valt in het binnenland wat natte sneeuw. Vooral in het oosten kan het glad zijn.

Tweedeling Nederland

Woensdag is het overwegend droog met kans op wat regen of natte sneeuw. Vanaf donderdag wordt het interessant. „Dan komt er een regengebied vanuit het zuidwesten”, aldus Van Wezel. Het gaat om de ’voorste begrenzing van zachte oceaanlucht’. Die komt de koude lucht vervangen.

„Donderdag trekt deze grens over het land en er is een goede kans dat de grens boven ons land tot stilstand komt. In het noorden blijft het kwik steken bij 2-4 graden en kan eventuele neerslag winters zijn. In het meest waarschijnlijke scenario valt in het midden en zuiden flink wat regen en wordt het 5-7 graden.”

„Ook vrijdag blijft deze grens nog geruime tijd boven het land liggen. Ook dan zijn grote temperatuurverschillen tussen noord en zuid mogelijk.” Het noorden krijgt een beetje winterse taferelen, het zuiden ’veel regen’. Temperatuursverschillen lopen op tot 6 graden.

Kou wint

Later in de week zal de koude lucht de oceaanlucht weer verdrijven. Dan komt de wind weer vanuit het noorden. Toch zal de meeste neerslag uit regen blijven bestaan. Als er al sneeuw is, blijft die nauwelijks liggen, hoewel dat in het noorden nog wel kan. In het weekend is er wederom kans op gladheid.