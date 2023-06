Woningoverval in Goes, twee bewoners gewond

De omgeving in Goes is afgezet. Ⓒ Provicom

GOES - Twee bewoners van een woning aan Ravelijn de Grenadier in het Zeeuwse Goes zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een gewapende overval. Vermoedelijk gaat het om drie daders, meldt de politie op Twitter. Of er iets is buitgemaakt, is onduidelijk. De politie was onbereikbaar.