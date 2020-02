Haast geboden voor ’ongeluksweg’ A4

Merijn Schoutens pendelt tweemaal per week over de A4 tussen vestigingen van zijn baas, wat hem 3 à 4 uur filetijd kost. Ⓒ Hielco Kuipers

AMSTERDAM - Het is de gruwel van iedere automobilist: een ritje op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Welke richting je ook kiest op deze belangrijke verkeersader, dat je komt vast te staan, is vrijwel zeker. Bovendien is het één van de gevaarlijkste snelwegen met de meeste ongevallen. Hoogste tijd om de filetopper rigoureus aan te pakken. Alleen duurt het nog tien jaar voordat de ellende voorbij is, want pas in 2026 (!) gaat de snelweg voor vier jaar op de schop.