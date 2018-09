Trump waarschuwt afgevaardigden over zorgwet

President Donald J. Trump Ⓒ EPA

WASHINGTON - Het vervangen van 'Obamacare' door een ander zorgverzekeringssysteem is nog zeker geen gelopen race voor de Amerikaanse president Donald Trump. Om politici van zijn eigen Republikeinse Partij over de streep te trekken, had hij dinsdag een ontmoeting achter gesloten deuren met leden van het Huis van Afgevaardigden. De kern van zijn boodschap was dat Republikeinen die tegen stemmen ,,politieke problemen'' zullen krijgen.