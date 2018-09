Rutte laat weinig los over gesprek verkenner

Verkenner Edith Schippers spreekt vandaag met deze vier partijen om te kijken hoe groot de verschillen zijn. Pechtold spreekt over een ’serieuze optie’. Hij benadrukt dat er met deze combinatie een stabiele toekomst in het verschiet ligt in de Eerste Kamer.

De D66-leider heeft samen met Jesse Klaver van GroenLinks Chinees gegeten tijdens de lunch. „We hebben als collega’s onderling altijd veel contact. In de campagne is dat om verschillen op te zoeken en in deze fase is het de bedoeling om te kijken waar de overeenkomsten zijn”, zegt Pechtold.

’Gepraat over idealen’

Volgens Jesse Klaver van GroenLinks is er gesproken over idealen: „Verder hebben we vooral gegeten.” De jonge partijleider is terughoudend over een eventuele samenwerking met de VVD: „De verschillen zijn enorm groot. Ik weet niet of die te overbruggen zijn.”

Andere partijleiders waren minder spraakzaam na afloop van het gesprek met verkenner Schippers. CDA-leider Sybrand Buma gaf geen inhoudelijk oordeel over de combinatie van partijen.

’Nog geen gepraat over coalitie’

„Het belangrijkste is dat de grote opdracht voor Nederland wordt beantwoord. Dat zijn immigratie en integratie, de arbeidsmarkt en mensen met een middeninkomen. Die zijn vaak het kind van de rekening geweest”, zei Buma. „We zijn helemaal nog niet in het stadium om te spreken over een coalitie.”

VVD-leider Mark Rutte gaf geen inhoudelijk commentaar op een kabinet met GroenLinks. Verkenner Schippers doet vanavond waarschijnlijk een belronde langs de lijsttrekkers. Morgen komen een aantal lijsttrekkers opnieuw langs. Waarschijnlijk schuift er nog een andere politieke partij aan.

