OM eist 18 jaar tegen Mijntje B. voor moord op echtgenoot Martin Griep

„Ik acht wettig en overtuigend bewezen dat Mijntje B. Martin Griep heeft vermoord”, zei de officier van justitie in de rechtszaal.

Op 12 april 2020, eerste paasdag, werd de 52-jarige Griep levenloos aangetroffen in zijn woning in Zwaag. Het slachtoffer zou eerder die dag een afspraak hebben met zijn echtgenote. Al geruime tijd woonden zij apart van elkaar. Nadat Griep niet was komen opdagen op een afspraak die hij later die dag had en zijn vrienden zich zorgen maakten, schakelden zij de politie in.

Uit onderzoek van het OM komt naar voren dat de vrouw maandenlang bezig is geweest met de voorbereidingen voor de moord en met het creëren van een alibi. De officier van justitie verwoordde dit als volgt: „De vrouw heeft planmatig gewerkt. Zij heeft een vuurwapen gekocht, een afspraak met het slachtoffer gemaakt en is vermomd naar zijn huis in Zwaag gegaan, kennelijk om herkenning in de buurt te vermijden. Haar telefoon liet ze bewust achter in haar eigen woning in Hoorn om een alibi te construeren. Nadat ze Griep had beschoten, heeft ze vanaf zijn telefoon een bericht gestuurd naar haar eigen telefoon waardoor ’t zou lijken dat alles weer goed was tussen hen en dat hun afspraak die dag niet door zou zijn gegaan.”

Later meer