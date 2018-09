Boycot-gekte in China

Reden van de boycot is het raketafweerssysteem Thaad. Hoewel Thaad - een project van de VS en Zuid-Korea - bedoeld is om bescherming te bieden tegen raketten uit Noord-Korea, ziet China het raketschild juist als bedreiging voor de nationale veiligheid. En dus riep Peking via verschillende media op tot een boycot, waaraan massaal gehoor wordt gegeven.

Op YouTube staan talloze filmpjes van lachende Chinezen die in Zuid-Koreaanse supermarkten producten uit de schappen trekken en er vervolgens hard op stampen. Ook bekende vloggers in het land roepen op tot protesten.

Een van de getroffen zaken is supermarktconcern Lotte Mart. Tachtig van de ruim honderd vestigingen in China zouden vanwege alle vernielingen tijdelijk zijn gesloten.