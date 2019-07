Eendjes steken A12 over, Rijkswaterstaat grijpt in

Op een filmpje dat de verkeersdienst deelt op Twitter is te zien dat vijf eendjes dwars over de snelweg heen lopen. Een paar auto’s wijken uit voor de viervoeters. „Er waren wel wat remmende auto's, maar iedereen was goed aan het opletten gelukkig.”

De vogels hadden het voordeel dat de maximumsnelheid op de borden al was aangepast tot maximaal 70 km per uur. Dat deed Rijkswaterstaat speciaal voor de diertjes, laat de dienst weten. Ook werd een rood kruis geactiveerd op de linkerrijstrook. „Daarom zijn wij 24/7 aanwezig in de verkeerscentrale om de wegen te monitoren.”

Op enkele files na, is het donderdagmorgen vooral rustig op de wegen. Dat komt volgens Rijkswaterstaat door de zomervakantie.