Vermiste Cheyenne (12) gezond gevonden in Den Haag

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Het vermiste meisje Cheyenne (12) is dit weekend na „intensief politieonderzoek” in goede gezondheid gevonden. Ze verbleef op een onbekend adres in de omgeving van Den Haag. Een man (59) en vrouw (54) zijn aangehouden voor het onttrekken van een minderjarige aan het bevoegd gezag.