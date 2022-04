’Malinese leger en Russische huurlingen executeren zo’n 300 burgers in Mali’

De executies van de mannen zouden eind maart in het centraal Malinese dorpje Moura door soldaten zijn uitgevoerd, een deel van de geëxecuteerden zou Islamitische strijder zijn. De executies vonden verspreid over een aantal dagen plaats. De onderzoekers spraken 27 mensen met kennis van zaken over de vermeende oorlogsmisdaden.

Een inwoners van het stadje maakte meerdere executies mee: ,,Ik leefde in doodsangst, elke seconde dacht ik dat het mijn beurt was om te worden geëxecuteerd. Ik dacht dat het een val was toen ik hoorde dat ik mocht vertrekken.” Op 31 maart hoort een getuige iemand, waarschijnlijk een officier, roepen: ,,Stop met het vermoorden van mensen, laat ze gaan!” Toen was het eindelijk gedaan met de executies.

Ongewapende mensen

Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen er precies zijn geëxecuteerd. Ooggetuigen die na het vertrek van de soldaten begonnen met het begraven van de dode lichamen, beschrijven dat zij elke keer weer nieuwe lijken ontdekten. Deze zijn uiteindelijk in drie massagraven terechtgekomen. ,,Wat voor oorlog is dit als soldaten honderden ongewapende mensen vermoorden, alleen maar omdat ze in een door jihadisten gecontroleerd gebied leven”, zegt een getuige tegen HRW.

De buitenlandse vechters die bij deze executies betrokken waren, worden door HRW geïdentificeerd als Russen. Het is al langer bekend dat huursoldaten van de Wagner Groep in het land actief zijn, maar het is niet duidelijk of soldaten van deze groep ook bij deze slachting betrokken waren. De door HRW opgevoerde ooggetuigen spreken van een groep van 100 Russische troepen die betrokken waren bij de executies.

Terroristen

Het Milanese ministerie van Defensie stelde in een verklaring gepubliceerd op 1 april dat het leger in de periode van 23 tot 31 maart 203 ‘terroristen’ heeft gedood en 51 gearresteerd. Het leger zou geanticipeerd hebben op inlichtingen waaruit bleek dat gewapende Islamitische strijders en andere bataljons in het dorp samen kwamen voor een ontmoeting. Het dorpje Moura is sinds 2015 het epicentrum van ‘conflict gerelateerd geweld, misbruik en geforceerde migratie’, schrijft de mensenrechtenorganisatie.